W noc przedślubną książę Karol wysłał do Diany liścik. Oto co napisał

Romantyczny list od księcia Karola

"Noc przed ślubem Diana spędziła w Clarence House ze swoją siostrą Jane. Wtedy też Karol wysłał jej liścik i pierścionek z wygrawerowanymi piórami księcia Walii" - Penny Junor pisze w swojej książce "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown".