WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne olej rzepakowy + 3 dietamakaron pełnoziarnistyświeże pieczywo Redakcja Magazyn WP 3 godziny temu Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju W nowym roku chcesz zdrowiej jeść? Zadbaj o to, by w twojej kuchni nie zabrakło kilku ważnych produktów Wielkimi krokami zbliża się Sylwester i Nowy Rok. Jedno z najczęstszych postanowień Polaków w tym okresie wiąże się z odchudzaniem lub zdrowszym odżywianiem. Jeśli naprawdę chcemy coś zmienić w swojej kuchni i zacząć dbać o to, co i w jakich ilościach jemy, już teraz warto zastanowić się, co zrobić. Nie muszą to być drastyczne kroki. Share Źródło: Pixabay Wystarczy zaopatrzyć się w produkty, które pomogą nam zadbać o swoje zdrowie na co dzień. Kilka drobnych modyfikacji może całkowicie odmienić nasze życie! Wtedy łatwiej nam będzie dotrzymać noworocznych postanowień i osiągnąć wymarzone efekty. Jakie więc produkty powinny się znaleźć w naszej kuchni, by była zdrowsza, ale równie smaczna (albo i smaczniejsza!) jak dotychczas? Pieczywo razowe, żytnie lub pełnoziarniste Czy wyobrażacie sobie swoją dietę bez pieczywa? Może na krótką metę tak, ale na stałe? Biały chleb czy pszenne bułeczki są bardzo smaczne, ale niestety nie powinny znajdować się w naszym menu ze względu na bogactwo niezdrowych węglowodanów prostych. Wystarczy jednak zastąpić je pieczywem razowym, żytnim lub pełnoziarnistym! Wtedy nasze kochane kanapki lub tosty ciągle będą obecne w naszej diecie, ale w zdecydowanie zdrowszej formie. Olej rzepakowy Może się temu dziwisz, ale w dietach odchudzających smażenie potraw wcale nie jest zakazane. Smażone nie musi znaczyć niezdrowe, jeśli odpowiednio podejdziemy do tematu. Najważniejszy jest wybór odpowiedniego tłuszczu, czyli najlepiej oleju rzepakowego. Tak, oleju, a nie oliwy z oliwek. Oliwa doskonale nadaje się do spożywania na surowo, bez podgrzewania, czyli w surówkach, sałatkach czy pastach. Olej rzepakowy zawiera jednak 10 razy więcej kwasów omega-3 niż ona. Zalecaną dawką są 2 łyżki stołowe oleju rzepakowego dziennie. Pochodzi z polskich upraw i nie trzeba go importować, więc jest też tańszy. Ponadto to źródło witamin K i E. Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Olej rzepakowy to najlepszy tłuszcz do smażenia, bo ma wysoką temperaturę dymienia – zaleca się używanie do tego tłuszczów o temperaturze dymienia powyżej 220 st. C, zaś olej rzepakowy ma ją na poziomie 240 st. C. Makaron pełnoziarnisty W naszej kuchni z pewnością gości makaron. To szybka i smaczna baza do przygotowania naprawdę ogromnej ilości ciekawych dań obiadowych czy sałatek. Pamiętajmy jednak, że mąka pszenna jest jednym z podstawowych składników makaronu. Ona z kolei nie jest zbyt dietetyczna. Aby zdrowiej jeść, nie trzeba rezygnować z makaronu. Wystarczy zastąpić ten biały pełnoziarnistym. Nie tylko jest mniej kaloryczny, ale też doskonale smakuje. To źródło węglowodanów złożonych, witamin z grupy B oraz błonnika pokarmowego. Ponadto łatwiej go ugotować tak, by nie lepił się i zachował swoją strukturę. Kasze Kolejny raz zastanawiasz się, co zrobić na obiad i po głowie chodzą ci najróżniejsze dania, ale prawie każde z ziemniakami? To zrozumiałe. Przecież ziemniak to wręcz tradycyjny polski dodatek – do kotleta, do zupy, do sosu... Tymczasem w sklepach jest ogromny wybór różnego rodzaju kasz, które zasługują na to, by się nad nimi pochylić. Jaglana, gryczana, jęczmienna perłowa, pęczak, kuskus, komosa ryżowa… Można jeszcze długo wymieniać. Nie smakuje ci gryczana biała? Spróbuj prażonej! Nie do końca jesteś przekonana do jęczmiennej? Kuskus może bardziej ci posmakuje. Naprawdę warto eksperymentować, bo kasze to wspaniałe źródło błonnika, węglowodanów złożonych i magnezu. Jogurt naturalny Sałatki i surówki, pasty na kanapki lub jajka najlepiej zawsze smakują nam z majonezem. Zupę z kolei czy sos zaprawiamy najczęściej mąką i śmietaną. Zaniechamy tych niezdrowych praktyk! Majonez, a w szczególności śmietanę, z powodzeniem możemy zastąpić jogurtem naturalnym, który jest niskokalorycznym źródłem białka i wapnia. Smak potraw będzie równie dobry i na pewno staną się one zdecydowanie zdrowsze. Warzywa Im więcej warzyw w diecie, tym lepiej. Mogą być zarówno świeże, jak i mrożone. Nie ograniczajmy się tylko do tych najbardziej znanych. Spróbujcie też tych mniej popularnych: kalarepa, bakłażan czy szparagi to również smaczne składniki dań. Są one niskokaloryczne, niesłychanie zdrowe i pełne witamin. Nadadzą naszym potrawom zupełnie nowego charakteru. Warzywa można piec w piekarniku, grillować, gotować, dusić, smażyć. Właściwie ogranicza nas tylko wyobraźnia! W książkach kucharskich czy internecie znajdziemy całą masę przepisów z wykorzystaniem najróżniejszych warzyw. Wyżej wymieniliśmy tylko kilka propozycji zmian w naszym codziennym menu, a może być ich znacznie więcej. Wystarczy zastanowić się, co widnieje w naszym menu i pomyśleć, jak to zmienić, by ciągle było smacznie, ale za to zdrowo. Działanie realizowane z Funduszu Promocji Roślin Oleistych Materiał partnera: PSPO Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze