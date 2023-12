W opiniach o tym podkładzie powtarza się jedno słowo: "najlepszy"

Czyżbyśmy miały do czynienia z ideałem? Być może… Szczególnie te z was, które wymagają od fluidu przede wszystkim dobrego krycia, powinny być zadowolone z tego produktu. Skutecznie tuszuje niedoskonałości już przy pierwszej warstwie, a jednocześnie nie tworzy efektu maski, co jest częstą bolączką kryjących podkładów. Wtapia się w skórę, zapewniając efekt gładkiej skóry i całkowicie naturalny wygląd. Skóra nabiera dzięki niemu blasku, bo choć to podkład matujący, ma w składzie delikatnie rozświetlającą mikę. Dzięki niej twarz staje się promienna, wyraźnie ożywiona i nabiera zdrowego, wypoczętego wyglądu.