W Opolu wyglądała jak bogini. Dekolt zrobił robotę

Małgorzata Opczowska w błyszczącej kreacji

Małgorzata Opczowska postawiła na przylegającą do ciała sukienkę midi. To błyszczący model w odcieniu szampańskiego złota. Kreacja odznaczała się przede wszystkim grubymi ramiączkami oraz głębokim dekoltem, który został wykończony cielistą siateczką. Prezenterka dobrała do tego metaliczne sandałki na szpilkach.