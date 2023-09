W "PnŚ" jej styl ewoluował. Dziś zachwyca, ale nie zawsze tak było

Zabawa z kolorem

Mocny kolor to jej specjalność. Małgorzata Opczowska uwielbia intensywne odcienie, które dodają energii, a przy tym odejmują lat. Na nagrania do spotu z okazji 20-lecia "Pytania na śniadanie", włożyła odważny komplet w jaskrawym odcieniu, który nawiązywał do lat 50.