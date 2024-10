W Polsce jego uprawa jest zakazana. Istnieje sposób, by się z nim rozprawić

Rdestowiec japoński został sprowadzony do Polski z Azji jako roślina ozdobna. Nie każdy jednak wie, że od kilku lat za uprawę jej w naszym kraju grożą surowe kary. Została ona bowiem wpisana listę obcych gatunków inwazyjnych, które stwarzają realne zagrożenie dla ekosystemu. Podpowiadamy, co zrobić, by pozbyć się jej z ogrodu.