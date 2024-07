Masz w ogrodzie? Lepiej zgłoś. Nawet milion złotych kary

Inwazyjne gatunki obce to lista roślin i zwierząt, które nie mogą być uprawiane czy też hodowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Są one szkodliwe dla ekosystemu i mogą powodować poważne szkody w gospodarce czy środowisku. Według danych przetoczonych przez gov.pl, od XVII wieku inwazyjne gatunki przyczyniły się do wyginięcia prawie 40 proc. gatunków zwierząt.