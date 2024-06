W PRL‑u jadano go na potęgę. Przyśpieszał odchudzanie

Szczupła i wysportowana sylwetka to marzenie wielu z nas. Chcąc zgubić kilka nadprogramowych kilogramów, szukamy prostych rozwiązań, które ułatwią nam proces odchudzania. W aptekach znajdziesz mnóstwo suplementów diety, znanych też jako "spalacze tłuszczu".

Przyjmowanie ich bez konsultacji z lekarzem może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Okazuje się, że pewnie owoc działa niczym apteczny wspomagacz. Na przełomie czerwca i lipca znajdziesz go na każdym straganie. W PRL-u jedzono go na potęgę.

Włącz do codziennej diety. Przyśpieszysz odchudzanie

Dieta to podstawa odchudzania. Powinna być dopasowana do naszych indywidualnych preferencji i potrzeb organizmu. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy się głodzić. To bardzo ważne, bowiem za mała ilość kalorii prowadzi do efektu "jojo" po zakończeniu diety.

Jeśli chcesz zgubić kilka kilogramów, zacznij od zmiany nawyków żywieniowych. Jedz co najmniej 5 małych posiłków dziennie co 3-4 godziny. Zadbaj o to, aby było w nich dużo białka i błonnika. Pij dużo wody. Postaraj się nie przekraczać swojego dziennego zapotrzebowania na kalorie. Pamiętaj o ruchu. Wystarczy godzina energicznego spaceru dziennie, aby waga poszła w dół.

Chcesz przyśpieszyć ten proces? Włącz agrest to swojej codziennej diety. W PRL-u jedzono go w naprawdę dużych ilościach. W niewielkim owocu skrywa się mnóstwo witaminy C, a także kwas elagowy i kumarynowy. To bardzo silne przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki. Zapobiegają rozwojowi poważnych chorób i spowalniają proces starzenia się organizmu.

To jeszcze nie koniec jego niezwykłych właściwości. Agrest to źródło błonnika. Ten składnik usprawnia pracę układu pokarmowego. Zapobiega wzdęciom i zaparciom. Wspomaga szybszą przemianę materii, a co za tym idzie, spalanie tłuszczu. Możesz jeść go bez wyrzutów sumienia, bowiem w 100 g owoców znajdują się zaledwie 44 kalorie.

Jedz bez żadnych dodatków. Dostarczysz sobie cennych witamin

Sezon na agrest zaczyna się już w czerwcu i trwa nawet do września. W zależności od stopnia dojrzałości, owoce mogą być słodkie lub kwaśne. Można wykorzystać je do przygotowania lemoniady, dżemu czy konfitury, jednak najlepiej spożywać je na świeżo. Obróbka termiczna pozbawia je dużej ilości cennych składników odżywczych.

