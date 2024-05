Dodaj do ciepłej wody i wypij na czczo. Efekty zauważysz gołym okiem

Bez zdrowej i zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej trudno jest nam schudnąć. Na szczęście nasze babcie już dawno wpadły na pomysł, jak przyśpieszyć procesy trawienne w naszym organizmie. W dodatku może okazać się, że wszystko, czego potrzebujemy, znajdziemy we własnej kuchni.

Wygląd może mieć wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale również zdrowie. To ważne, aby regularnie się ruszać. Czasami naprawdę nie potrzeba wiele, aby zrzucić kilka kilogramów. Wystarczy wyjść na spacer z psem lub wybrać schody zamiast windy. Nie zaszkodzi również zamienić samochód na rower. To w dodatku będzie miało także spory wpływ na nasze środowisko.

Mieszankę należy wypić na ok. 15-20 minut przed pierwszym posiłkiem. W ten sposób przyśpieszymy procesy trawienne w naszym organizmie, a w dodatku sprawimy, że nie będziemy tak szybko głodni. Warto również wiedzieć, że trik ten może także obniżyć poziom cukru we krwi.

