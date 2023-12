W przeszłości molestował nastolatka. Dziś to proboszcz w dwóch parafiach

Kilka lat temu na łamach "Tygodnika Podhalańskiego" ukazał się reportaż autorstwa Jerzego Jureckiego pt. "Rezydent" - dramatyczna historia nastolatka, który był wykorzystywany seksualnie przez księdza. Jurecki otrzymał telefon od roztrzęsionego chłopca. Ksiądz zabrał go do Zakopanego, ale udało mu się uciec. Po latach dziennikarz wraca do tej historii - duchowny obecnie jest proboszczem w dwóch parafiach.