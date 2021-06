W "Pytaniu na śniadanie" dyskusja o cellulicie u dzieci. "Brak słów na pseudoznawców"

Na opinie internautów, co do zaprezentowanych w programie treści, nie trzeba było długo czekać. "Ekspertka" myli cellulit z cellulitisem, a to całkiem coś innego. Cellulitis jest jednostka chorobowa; Włączyłam telewizor i akurat na to trafiłam. Pani ekspertki to się słuchać nie dało" – skomentował dywagacje gości w studiu jeden z internautów.