W roli głównej: bluzka hiszpanka. Noś ją modnie na 4 różne sposoby

Codzienna stylizacja z bluzką hiszpanką – z czym ją łączyć?

Codzienne outfity mają to do siebie, że nie obowiązują cię żadne zasady i ograniczenia. Zamiast tego masz szansę wyrazić swój indywidualny styl. Jak nosić w nich bluzkę hiszpankę? Wszystko zależy od tego, jaki model wybierzesz. Naszym ulubionym zestawem jest ten inspirowany jednym z wielu modnych looków Klaudii Halejcio, czyli bluzka hiszpanka w paski w towarzystwie twoich ulubionych jeansów – rurek, boyfriendów czy mom jeans. Łącz je z ramoneską (czarną ze skóry licowej albo brązową kurtką zamszową) oraz powracającymi do mody balerinami.