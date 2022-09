Jak nosić ponczo damskie? Sprawdź 4 stylizacje na jesienne chłody z poncho w roli głównej

Poncho – jak i z czym je nosić? Poznaj sprawdzone triki stylistów

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni szukamy sposobów na to, by wciąż nosić ulubione letnie sukienki, koszule czy marynarki. Zanim na dobre wskoczymy w puchowe kurtki, warto sięgnąć po poncho, które do trendów wraca regularnie co roku. Może być dzianinowe, z warkoczowym splotem, wkładane przez głowę albo w formie dużego szala czy eleganckiej peleryny. Każde zapewni komfort na przełomie sezonów i będzie ciekawym elementem stylizacji.