Pisarek też lansuje kontrowersyjny trend. Piżama party na ulicach

Za sprawą logotypu wiemy, że modelka sięgnęła do najwyższej półki. Piżamowy set pochodzi bowiem z aktualnej kolekcji domu mody Gucci . Góra kosztuje 1500 euro, natomiast za dół trzeba zapłacić 1200 euro. Zatem łączna kwota wynosi w przeliczeniu 11 770 zł .

U Karoliny Pisarek nie da się nie zauważyć zamiłowania do prestiżowych marek. Niektóre elementy wychwyci tylko wytrawne oko, ale w wielu przypadkach influencerka wręcz razi logotypami.

