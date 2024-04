Podąża za trendami. Królowa Letizia wskoczyła w skórzane spodnie

Nie od dziś wiadomo, że królowa Letizia odznacza się rewelacyjnym stylem. I choć z pewnością obejmują ją pewne zasady królewskiego dress code’u, to potrafi ubrać się w trendach i sprawić, by look wyglądał intrygująco. Tym razem wskoczyła w skórzane spodnie. To gotowa inspiracja dla dojrzałych kobiet.