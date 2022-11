W szkole śmiali się z jej wyglądu. Przeszła niesamowitą metamorfozę

"Umiem sprostać każdemu wyzwaniu"

Jazmyne Day decyzję o zmianie wyglądu podjęła w 2017 roku. Do dziś konsekwentnie trwa przy swoim postanowieniu. Na jej instagramowym profilu nie brakuje zdjęć z siłowni oraz treningów na świeżym powietrzu. Day pokazuje, co jada na co dzień i chwali się progresem, jaki udaje się jej osiągnąć podczas ćwiczeń. Bierze także udział w zawodach, których celem jest podniesienie jak największego ciężaru.