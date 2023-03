W takim stroju Kukulska wyszła na ściankę. Błysk od stóp do głów

Potwierdzeniem tej teorii jest outfit, w którym Kukulska pojawiła się na gali Doskonałość Mody Twojego Stylu 2022. I choć niemal każdy z zaproszonych gości wyróżniał się na swój sposób (w końcu to event modowy), to uwielbiana przez Polaków wokalistka dosłownie zabłysła. Wszystko za sprawą nietypowego garnituru .

Natalia Kukulska pojawiła się na wydarzeniu w błyszczącym garniturze – ciemnym, lecz ze złotą poświatą. Krój? W tym wypadku określenie oversize to mało powiedziane . Uwagę przykuwają szczególnie spodnie z bardzo szerokimi nogawkami, które sięgały samej ziemi i zasłaniały buty. Co pod marynarką? Wokalistka założyła czarną, gładką bluzkę z dekoltem w kształcie litery "V". Szyję ozdobiły dwa naszyjniki oraz choker.

Choć w tej stylizacji naprawdę dużo się dzieje, to bystre oko każdej fanki mody dostrzeże torebkę, którą zabrała ze sobą Kukulska. To niewielki, czarny woreczek wykonany z weluru , który zamyka się przy pomocy sznurków zakończonych frędzlami. Klimat retro w pełnej krasie. Torebka na złotym łańcuszku odznacza się także błyszczącym haftem.

Natalia Kukulska zapozowała na ściance solo, a następnie z mężem. Jej małżeństwo z Michałem Dąbrówką trwa już od 23 lat . Na gali Doskonałość Mody Twojego Stylu 2022 para odebrała nagrodę w kategorii kolekcja autorska. Chodzi o biżuterię stworzoną dla marki W.KRUK. Mąż piosenkarki zdecydował się na czarny total look.

