W takim stroju spaceruje ulicami Warszawy. Katarzyna Cichopek w mini i kozakach

Katarzyna Cichopek w stylizacji, która wywołuje wiosnę

Katarzyna Cichopek wyraźnie poczuła już wiosnę, choć temperatury na zewnątrz wcale nie wzrosły. Założyła bowiem czarną minisukienkę, gęsto pokrytą fioletowymi kwiatami. To model z marszczeniami i paskami materiału, które można dowolnie wiązać przy szyi. Aktorka i prezenterka dobrała do tego maksymalnie elegancki, czarny płaszcz, który sięgał jej niemal do kostek. Uzupełnieniem tej stylizacji były wysokie, skórzane kozaki oraz niewielka torebka na srebrnym łańcuszku. To idealny outfit na randkę czy inne eleganckie wyjście.