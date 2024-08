Sfotografowali ją w Wenecji. Gdy odwróciła się tyłem, zrobiła furorę

81. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji rozpoczął się 28 sierpnia i potrwa do 7 września. Wśród gwiazd dosłownie spływających do włoskiego miasta znalazła się Angelina Jolie . Ostatni raz na dużych ekranach widzieliśmy ją w 2021 roku w "Eternals".

Angelina Jolie dobiła do brzegu w długiej do ziemi, czarnej sukni bez rękawów i o maksymalnie prostym kroju . Nie od dziś wiemy, że gwiazda kocha klasyczne wybory, które sprawdzają się zawsze, bo są ponadczasowe.

W przypadku zabudowanego przodu można pozwolić sobie na szaleństwo z tyłu. Okazało się, że kreacja Angeliny Jolie odznaczała się odsłoniętymi plecami . Aktorka wyeksponowała w ten sposób liczne tatuaże. Co oznaczają?

Jeden z nich to skrypt w języku khmerskim, który ma chronić ją i jej syna Maddoxa pochodzącego z Kambodży. Jego fragment brzmi: niech twoi wrogowie trzymają się od ciebie z daleka. Na plecach Jolie znalazły się ponadto: buddyjska mantra, starożytne symbole, geometryczne wzory oraz motywy zwierzęce. Natomiast na ramieniu gwiazdy zostały wytatuowane współrzędne geograficzne wskazujące na miejsca narodzin wszystkich jej dzieci.

Wieczorem Angelina Jolie przybyła na premierę filmu "Maria". Na czerwonym dywanie zaprezentowała się w jasnobeżowej, opiętej i przede wszystkim przepięknie drapowanej sukni wieczorowej projektu Tamary Ralph . Uzupełnieniem kreacji była narzutka ze sztucznego futra. Ale trzeba też zaznaczyć, że look nie byłby taki sam bez intensywnie czerwonych ust. Angelina Jolie po raz kolejny udowodniła, że ma klasę.

