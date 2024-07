Daniel Olbrychski jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Aktor udzielił ostatnio wywiadu Plejadzie, w którym wrócił wspomnieniami m.in. do protestu przeciwko stanowi wojennemu w Polsce, który podpisał jako jedna z siedmiu osób. Naraził się tym wówczas władzom, które przed wyjazdem do Francji przeszukały go.

- Próbowano mnie upokorzyć. Na lotnisku wzięto mnie do kontroli osobistej. Celnik założył gumowe rękawiczki, kazał mi się rozebrać do naga i pochylić. Do penetracji, na szczęście, nie doszło - opowiada.

Daniel Olbrychski o współpracy z Angeliną Jolie

Międzynarodowa kariera Daniela Olbrychskiego trwa od lat. Aktor ma za sobą współpracę m.in. Angeliną Jolie, z którą zagrał w hicie "Salt".

- To niezwykła osoba. Bezwstydnie piękna i nieskazitelnie profesjonalna. Nie miała żadnych kaprysów. (...) Pamiętam, że raz pomyliłem tekst. Było chłodno, siedzieliśmy na łódce, ona miała na sobie tylko sukieneczkę i jakieś podgrzewacze na plecach. Powiedziałem jej: "Angie, przepraszam, musimy powtórzyć tę scenę". Ona uśmiechnęła się i dygocząc z zimna, odpowiedziała: "Nie ma żadnego problemu. Będę miała okazję się poprawić, zagrać to lepiej". I tak zachowują się prawdziwe gwiazdy - mówił o Angelinie Jolie.

Podobnie wypowiedział się o Meryl Streep, którą poznał wiele lat temu.

- Poznaliśmy się lata temu, gdy ona była kompletnie nieznaną aktorką i grała córkę Eli Czyżewskiej w przestawieniu reżyserowanym przez Wajdę. Kojarzyła mnie z filmów Andrzeja i patrzyła na mnie jak na gwiazdę. Później spotkaliśmy się w Hollywood, gdy odbierała swojego pierwszego Oscara za rolę w "Sprawie Kramerów". Nie mam dobrej pamięci do twarzy i na pewno bym jej nie poznał. Na szczęście zadzwoniła do mnie Elka Czyżewska i powiedziała, żebym przypadkiem nie przedstawiał się Meryl, bo już się poznawaliśmy. Żadna kobieta nie darowałaby czegoś takiego. (śmiech). Przegadaliśmy wtedy trzy godziny. Cudnie spędziliśmy razem czas relacjonuje Olbrychski.

Niestety, dziś nie ma kontaktu z aktorkami.

Daniel Olbrychski planuje ślub kościelny?

Od 2003 roku żoną Daniela Olbrychskiego jest Krystyna Demska. Wcześniej aktor był związany z Zuzanną Łapicką, z którą wziął ślub kościelny. Z tego względu on i Demska zdecydowali się na cywilny.

- Miałem w życiu jeden ślub kościelny - z Zuzią Łapicką. Wzięliśmy rozwód, potem jeszcze parę lat byliśmy razem, a potem nasze drogi się rozeszły, a ja związałem się z Krysią. Teraz po śmierci Zuzi możemy wziąć ślub kościelny. Nie przyszło nam jednak wcześniej do głowy, żeby unieważniać moje małżeństwo, tak jak zrobił to Jacek Kurski - zaznaczył Olbrychski.

- A załatwił mu to arcybiskup Jędraszewski - człowiek, który ma się za chrześcijanina, a powinien smażyć się w piekle, bo żyje w śmiertelnym grzechu nienawiści. Jego słowa o tęczowej zarazie zdumiewają mnie do dziś. Jak można było coś takiego powiedzieć?! I to jest przewodnik religijny? To jest ksiądz? Przecież to wstyd i hańba dla Kościoła katolickiego - dodał.

Po śmierci Zuzanny Łapickiej aktor i jego żona może i myśleliby o ślubie kościelny, jest jednak jedno "ale".

- Świadkową już mamy. Świadka też. Księży, których cenimy i którzy mogliby nam udzielić ślubu, też by się kilku znalazło. Ale to, co działo się w Kościele w ostatnich latach, odrzuca mnie od tej instytucji. Przecież kiedyś to była opoka - podsumował Daniel Olbrychski w wywiadzie dla Plejady.

