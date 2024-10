W ten sposób szybko wysuszysz pranie. Nawet bez suszarki

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

W okresie jesienno-zimowym suszenie prania nie należy do najłatwiejszych. Kiedy za oknem jest brzydka pogoda, może schnąć nawet przez 2 dni. Zobacz, jak zrobić to szybko w chłodniejsze miesiące nawet bez użycia suszarki.

Suszenie prania - jesień, zima

Latem kiedy możemy wystawić pranie na balkon, chwila moment i jest suche. Jednak teraz kiedy jest zimno, zarówno na zewnątrz jak i przetrzymując je w domu, możemy doprowadzić do tego, że zbyt długo będą wilgotne, a tym samym zacznie pojawiać się na nich pleśń. Co więcej, mokre pranie wydziela dużo wilgoci, więc gdy schnie w nagrzanym i zamkniętym pokoju, stwarzamy warunki, które sprzyjają powstawaniu pleśni i grzybów w pomieszczeniu. Może to nie tylko destrukcyjnie wpłynąć na stan ubrań czy ścian, ale przede wszystkim na nasze zdrowie.

Czasem zdarzają się też sytuacje, w których wypraliśmy jakąś rzecz i potrzebujemy za kilka godzin to założyć. Zamiast stać np. z suszarką do włosów i suszyć przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut daną rzeczy wystarczą proste triki, które to ułatwią.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sposoby na szybkie schnięcie

Pierwszym lifehackiem, który pozwoli dużo szybciej wyschnąć ubraniom to zawijanie w ręcznik. Od razu po wyjęciu z pralki należy owinąć mocno bluzkę czy spodnie w dobrze chłonny ręcznik, tak jakbyśmy zawijali tortillę. Następnie rozwieszamy na suszarce. Taki sposób pozwoli pozbyć się pierwszej, mokrej warstwy i stworzy krótszy czas suszenia.

Zobacz także Wsyp dwie łyżki do bębna. Firanki znowu będą jak nowe

Kolejną metodą jest suszenie na wieszakach. Zamiast bezpośrednio na suszarkę, najpierw powieśmy rzeczy na wieszakach i dopiero wraz z nim je zawieśmy. Umożliwia to swobodny przepływ powietrza dzięki większej przestrzeni, a oprócz tego zmieści nam się więcej ubrań.

Ostatnią sztuczkę z szybkim schnięciem wykonamy znów za pomocą ręcznika. Do prania jeszcze umieszczonego w bębnie, po skończonym programie wystarczy wrzucić duży, chłonny ręcznik i ustawić ponownie wirowanie. Po zastosowaniu tego sposobu wyciągniemy nasze rzeczy praktycznie suche.

Zobacz także Umieść w pralce. Bęben będzie lśnić jak nowy

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!