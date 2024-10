Twoje firanki już zawsze będą śnieżnobiałe. Kosztuje to nie całe 2 złote

Sposób na wybielanie

Pranie firanek to jedna z tych czynności, którą nie wykonujemy zbyt często. Wszystko zależne jest od tego, w jakich warunkach mieszkamy i na jakie ewentualne zanieczyszczenia są one narażone, jednak średnio powinniśmy je prać dwa lub trzy razy do roku. Co więcej, białe firanki mają tendencje do zżółknięcia poprzez promienie słoneczne. Aby pozbyć się żółtego zabarwienia, zazwyczaj sięgamy po chemiczne środki, jednak naturalnym i niezawodnym sposobem będzie soda oczyszczona.

Poprzez swoje właściwości rozjaśniające i mocno oczyszczające jest w stanie uporać się z niechcianymi plamami. Dodatkowo wybiela cały materiał, pozostawiając go w śnieżnobiałym kolorze. Ten sposób nie tylko jest dużo tańszy od innych detergentów, ale również nie posiada agresywnego składu, który niszczy żywotność firanek. Można bezpośrednio wrzucić ją do bębna pralki, a także zrobić roztwór z wody i sody, w którym będziemy moczyć firany.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Domowe sposoby na oczyszczanie

Żółte przebarwienia to nie jedyna zmora firanek. Są one siedliskiem kurzu, roztoczy i zanieczyszczeń, które znajdują się w powietrzu, dlatego warto znać także inne sposoby na ich dogłębne oczyszczanie.

1. Sól i ocet to produkty, które mamy zazwyczaj w swojej kuchni i łatwo mogą pomóc w praniu. Około 150 g. soli należy rozpuścić w 5 litrach wody i w takim roztworze moczyć firanki przez kilkanaście minut. Dla lepszego efektu warto dodać jeszcze pół szklanki octu, szczególnie do wybielania tkanin sztucznych, ponieważ często robią się sztywne.

Zobacz także Co oznaczają kolory gąbek? Mało kto zwraca uwagę

2. Sok z cytryny to kolejny sposób, który skutecznie oczyści i wybieli materiały. Najlepiej, aby przed wrzuceniem firan do pralki zanurzyć je w ciepłej wodzie z dodatkiem soku z cytryny i moczyć przez około 30 min. Świeżość i ładny zapach gwarantowany.

3. Płyn do naczyń to nie tylko środek, który zastosujemy w kuchni, ale także sprawdzi się świetnie jako dodatek do prania. Szczególnie skutecznie działa na tłuste plamy. Wystarczy dolać go trochę w miejsce przeznaczone w pralce i zaczekać na efekt.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!