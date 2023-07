W twojej łazience unosi się nieprzyjemny zapach? W ten sposób się go pozbędziesz

Brzydki zapach wydobywa się z odpływu? Sięgnij po naturalne składniki

Zarówno soda oczyszczona, jak i ocet przydadzą się do czyszczenia odpływów łazienkowych, które często są źródłem fetoru z łazienki. Gromadzą się w nich resztki martwego naskórka, a także włosów, które w kontakcie z wodą, zaczynają gnić, przez co w powietrzu unosi się charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Jak więc pozbyć się przykrego zapachu z odpływu? Wyjmij go, oczyść z zanieczyszczeń, a następnie wsyp do środka 70 gramów sody oczyszczonej i 70 ml octu. Substancje wejdą w reakcję chemiczną i zaczną buzować. Po 10 minutach wlej do odpływu gorącą wodę. Po przykrym zapachu nie będzie już śladu.