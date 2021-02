W tym roku Billy Zane kończy 55 lat. Jak dziś wygląda narzeczony Rose z "Titanica"?

Billy Zane wstawił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w modnej stylizacji. Ma na głowie kaszkiet, na nosie duże okulary o ciekawym kształcie, a do tego pomarańczowy golf i kurtkę w kolorze khaki. Wygląda bardzo efektownie.

Co teraz robi aktor? Ostatnio m.in. wrzucił zdjęcie prosto z Tahiti, wyspy na Oceanie Spokojnym. Za kilka dni Billy Zane kończy 55 lat.

Kim jest Billy Zane? Kariera aktora

Billy Zane zadebiutował w roli bandyty Matcha w komedii przygodowej sci-fi Roberta Zemeckisa "Powrót do przyszłości". Następnie zagrał w sequelu "Powrót do przyszłości II". Karierę aktorską otworzyła mu rola obłąkanego psychopatycznego rozbitka Hughie Warrinera, szaleńca, który na równi ze strachem budzi współczucie i zrozumienie w thrillerze "Martwa cisza" z Nicole Kidman. Później oglądaliśmy go w roli Johna Justicea Wheelera w serialu ABC "Miasteczko Twin Peaks" (1990-91).