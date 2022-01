W USA nie było arystokracji, więc panny z elit marzyły o ślubie ze szlachcicem z Europy. Jedną z nich była młodsza siostra Jackie Kennedy, Lee Bouvier

Dwa rozwody i ślub

Wkrótce Radziwiłł zdał sobie sprawę, że pragnie czegoś więcej niż romansu. Postanowił ożenić się z kochanką. Także Lee nie chciała dłużej tkwić w jałowym małżeństwie. Zrozumiała to, gdy w 1957 roku poleciała do swojej siostry do USA na chrzciny siostrzenicy, Caroline. Poczuła pragnienie posiadania dziecka i chciała, by jego ojcem został Stanisław. Po powrocie do Londynu obydwoje rozpoczęli sprawy rozwodowe. Szczególnie nieprzychylnym okiem patrzono na Lee, która złamała niepisaną regułę londyńskiej socjety: można sypiać z cudzym mężem, ale nie należy go odbijać. W trakcie procesu Lee odkryła, że jest w ciąży. Zaczęła ponaglać Stasia do zawarcia ślubu. Ostatecznie 6 marca 1959 roku Polak rozwiódł się z żoną, a już 19 związał podczas kameralnej uroczystości z Lee.