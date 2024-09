Była w wiosce amiszów. Mówi, czego wymagają od kobiet

Harmony to położona w Minnesocie wioska, w której mieszkają Swartzentruber Amish. To właśnie oni uznawani są za niezwykle konserwatywną grupę amiszów pochodzących z tzw. Starego Porządku. Dziennikarka "Wysokich Obcasów" sprawdziła, jak wygląda życie tej właśnie społeczności. Zaskoczeń nie brakuje.

Zazwyczaj amisze nie używają elektryczności, telefonów, a nawet samochodów. Czasami jednak zmuszeni są do skorzystania z tego typu "udogodnień", np. gdy muszą wezwać pomoc lub pilnie udać się do lekarza.

Szkoły w Harmony, w których uczą się dzieci amiszów, również znacznie różnią się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Są to zazwyczaj niewielkie domy, do których uczęszczają uczniowie między 6. a 14. rokiem życia. Zdaniem tej społeczności dalsza edukacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wyznawane przez nich wartości.