Uciekła od amiszów. Wróciła 20 lat później

38-letnia Lizzie Ens to była amiszka, która prowadzi popularny profil na TikToku. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjawia sekrety życia w zamkniętej społeczności.

Było to możliwe, ponieważ społeczność, z której pochodzi, nie jest aż tak zamknięta.

Lizzie Ens otwarcie opowiada o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo. W jej rodzinnym domu nie było elektryczności ani bieżącej wody. Nie miała dostępu do prysznica.

Najwięcej emocji wśród internautów wzbudziło wyznanie, że w jej społeczności nie można było używać papieru toaletowego, ponieważ uważany był on za "dobro luksusowe".

Lizzie nie mogła też obcinać swoich włosów. Samodzielnie nauczyła się szyć, aby robić dla siebie sukienki. Zawsze musiały być one wystarczająco długie i sięgać kostek.

Tiktokerka przyznała, że będąc we wspólnocie amiszów, wciąż słyszała uwagi, że cały czas robi coś niewłaściwie.

Była jednak wystarczająco zdeterminowana, by opuścić społeczność. Teraz jest silniejsza i nie przejmuje się zdaniem innych ludzi.

