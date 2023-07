Wakacje dla urody

Z wiatrem we włosach…

… będzie bezpiecznie, jeśli latem zastosujesz odpowiednią pielęgnację, która ochroni włosy przed zbyt silnym i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. Warto zadbać nie tylko o same kosmyki, ale także o skórę głowy. Tak jak serum do twarzy daje cerze turbodawkę odżywienia, tak serum do skóry głowy troszczy się o skalp i włosy. Po kontakcie ze słońcem, targane wiatrem, moczone w morskiej wodzie, włosy mogą się nadmiernie przesuszać, kruszyć, stają się matowe. Tu z pomocą przychodzi np. Serum Nawilżające Wcierka do przesuszonej skóry i włosów Yumi (24,99 zł/50 ml). Zawiera 99% ekstrakt z liści aloesu, który działa łagodząco, nawilżająco i pielęgnuje osłabione kosmyki. W serum są także silnie skoncentrowany ekstrakt z lukrecji, betaina, alantoina, glukonolakton czy kwas hialuronowy. Wszystko to sprawia, że włosy szybko wracają do formy, odzyskują blask i miękkość, a skóra głowy jest zdrowa i bez podrażnień.