Wakacje życia zamieniły się w koszmar. Przeżyła tylko ona

Koszmarna noc

Wieczorem 12 listopada Terry udała się do dolnej kajuty spać, zostawiając pozostałych towarzyszy podróży na pokładzie. Jakiś czas później obudził ją krzyk brata. Znalazła go wraz z matką w kałuży krwi w głównej kabinie. Przerażona tym widokiem pobiegła na pokład w nadziei, że znajdzie tam ojca. Trafiła jednak na Juliana, który kazał jej wracać do kajuty, co też zrobiła.