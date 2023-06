Wakacyjny luz, boho i kolorowe kamienie. Te modne dodatki są kwintesencją lata

Co właściwie symbolizuje łapacz snów? Ten nieco tajemniczy i bardzo efektowny przedmiot to element tradycyjnego, indiańskiego rzemiosła. Według tamtejszych wierzeń miał magiczne moce i służył jako amulet "łapiący" złe sny i duchy. Noszenie go przy sobie miało chronić właściciela przed negatywną energią i niebezpieczeństwem, a także zapewnić szczęście i pomyślność. Trudno o bardziej pozytywny motyw w biżuterii! Co więcej, łapacz snów jest niezwykle modnym i stylowym dodatkiem. Jego egzotyczny wygląd idealnie pasuje do ubrań w wakacyjnym stylu. W kolekcjach biżuterii marki Apart znajdziesz piękne, kobiece naszyjniki, kolczyki, bransoletki i zawieszki z tym symbolem. Stwórz z nich modny zestaw, który będzie ci przypominał o magii wakacyjnych chwil.