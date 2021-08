Walczą z wykluczeniem. Założyły lesbijską drużynę sportową

– Chrząszczyki powstały 1999 roku. To był wynik burzliwych dyskusji na lesbijskiej liście dyskusyjnej. Założyłyśmy najpierw nieformalną grupę, a potem w 2013 klub sportowy. Nie miałyśmy i nie mamy pomysłu na lepszą nazwę – Chrząszczyki – powstała trochę przypadkiem. Jechałyśmy na swoje pierwsze zawody do Londynu. Zawody międzynarodowe, na pełnowymiarowym boisku, w 11-osobowym składzie. Wiedziałyśmy, że nie jesteśmy dobrze przygotowane, to pomyślałyśmy, że wymyślimy taką nazwę, żeby nas zapamiętali – mówi Suzi Andreis współzałożycielka KS Chrząszczyki.