Agata Młynarska mierzy się z poważnymi chorobami. "Nie odpuszczę walki o życie bez bólu"

"Jestem leczona najlepiej jak się da, przez znakomitych lekarzy. Sama też już jestem niezłym ekspertem. Cały czas uczę się o swojej chorobie. To pacjent przecież jest zawsze najlepszym źródłem wiedzy o sobie! Zmieniłam tryb życia, ćwiczę i odpoczywam, jem to, co mogę i działam. Nie odpuszczę walki o życie bez bólu, aktywne i radosne. Piszę o tym, bo nie chcę tworzyć fałszywego obrazu o sobie. Uśmiechnięte zdjęcia to część autoterapii, pozwalają oderwać się od rzeczywistości, zapamiętać jej jasną stronę, zwłaszcza wtedy, gdy jest gorzej" – stwierdziła Młynarska.