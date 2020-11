Anglia. Lekarze zapomnieli o chorej na raka matce. Teraz dają jej pół roku życia

23-letnia Kimberley spędziła pół roku w agonii po tym, jak na jej lewym policzku wyrósł. Niedługo później zemdlała pracy i przewieziono ją do szpitala. Dopiero wtedy lekarze potwierdzili jej najgorsze obawy. Wcześniej miesiącami ignorowali stan Brytyjki. Teraz, za pośrednictwem Zooma, powiedzieli: niedługo umrzesz.

W rozmowie z "The Sun" Kimberley mówi, że na początku lockdownu odwołano trzy niezbędne dla jej zdrowia i życia wizyty. – W tej chwili mam 1 proc. szans na przeżycie. A mam tylko 23 lata i córkę, która mnie potrzebuje – opowiadała załamana kobieta. – Staram się być odważny, żeby nie denerwować Mayi, ale po prostu nie mogę znieść myśli, że ją zostawię i nigdy nie zobaczę, jak dorasta. Kiedy miałam rozmowę wideo, moja córka była w domu i byłam tak zszokowana, że ​​nie mogłam wydusić z siebie słowa – dodaje.

Pandemia – pacjenci z rakiem pozostawieni sami sobie?

Kimberley ciągle myśli, co by było, gdyby nie wybuchła pandemia. - Może ktoś pomógłby mi wcześniej? Teraz musi być wielu innych pacjentów z rakiem w takiej samej sytuacji jak ja – zastanawia się.

Już w lutym zmienił się guza wielkości piłki tenisowej. Kim została zapisana na konsultację, biopsję i rezonans magnetyczny. Wszystkie zbiegły się z początkiem lockdownu i zostały odwołane. W sierpniu Kimberley została przewieziona do szpitala Royal Preston. Biopsja nie wykryła złośliwych komórek, ale druga już tak. Kim następnie straciła włosy po trzech cyklach nieudanej chemioterapii.

Walcząca o życie Brytyjka zebrała połowę potrzebnej kwoty na dalsze leczenie w USA. "To bardzo złożony i tragiczny przypadek, a Kimberley i jej rodzina wywołują nasze współczucie. Gorąco zachęcamy ją do skontaktowania się z nami, abyśmy mogli dokładnie zbadać, co się stało" – mówią lekarze ze Stanów.