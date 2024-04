Spędził rok w szpitalu psychiatrycznym. Uczyli go jeść

Mikołaj Roznerski opowiedział o swoich zaburzeniach odżywiania. Aktor, znany z takich produkcji jak "M jak Miłość", "Porady na zdrady" czy "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", otworzył się w programie "Rogalska Show". Wyjawił, co było przyczyną jego problemów.

Roznerski przyznał się do pewnej małej obsesji. Kiedy pracuje przy nowej produkcji, zawsze musi wcześniej sprawdzić adres najbliższej siłowni.

"Muszę mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że rano, zanim zjem śniadanie, to sobie pójdę na trening" – mówił w rozmowie z Marzeną Rogalską.

W taki sposób radzi sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości. W młodości zmagał się z zaburzeniami odżywiania. To była jego reakcja na rozwód rodziców, którzy rozstali się, kiedy on miał 13 lat.

Jako nastolatek rozpoczął więc głodówki, doprowadzając swój organizm do wycieńczenia.

Zachorował na anoreksję, z powodu której trafił na leczenie do szpitala psychiatrycznego.

"Byłem już przeraźliwie chudy, ważyłem 42 kilogramy. Zemdlałem i trafiłem do szpitala. Spędziłem tak ponad rok, wbrew pozorom leczenie jest trudne i długotrwałe. Musiałem nauczyć się jeść i przestać bać się, że przytyję" - mówił w "Dzień Dobry TVN".

"Nie byłem aż tak skrajnie wyniszczony, jak koleżanki z oddziału. (…) To trudne dla mnie w dalszym ciągu" – stwierdził w rozmowie z Marzeną Rogalską.

Aktor pokonał chorobę, ale przyznaje, że nie łatwo jest o tym zapomnieć. Bardzo dba o swój jadłospis i na to, co ląduje na jego talerzu.

"Ja bym o sobie nie powiedział, że jestem jedzącym anorektykiem, bo wydaje mi się, że już nie jestem anorektykiem, ale bardzo o to dbam (…) Dobrze jem. Pilnuję tego jedzenia oczywiście" – podsumował.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl