Wbij w ziemię. Natychmiast uciekną z ogrodu

Jeśli chcesz pozbyć się gąsienic z ogrodu, w pobliżu zaatakowanych roślin wbij w ziemię metalowy pręt o zakończeniu przypominającym hak. Wspomniany hak powinien znajdować się do pięciu centymetrów nad ziemią. Gąsienice będą myślały, że to wąż albo inny zagrażający im szkodnik, przez co przestraszone, zaczną uciekać. To humanitarny i prosty sposób, żeby pozbyć się tych szkodników z ogrodu.