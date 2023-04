Genialny środek na mszyce. Kupisz go w aptece za 6 zł

Mszyce to niewielkie owady, które momentami ciężko dostrzec gołym okiem. Żywią się odżywczymi płynami z roślin, osłabiając je. Im więcej mszyc przyssie się do rośliny, tym większe będą zniszczenia. Rozmnażają się one wyjątkowo szybko — po jednym sezonie w ogrodzie może znajdować się nawet kilka pokoleń mszyc. Dobra wiadomość jest taka, że można się ich łatwo pozbyć. I do tego, tanio.