Nie tylko studentki wchodzą w takie relacje. Kim są Polki, które znalazły sponsora?

Na podstawie danych, jakie uzyskałam od 32 mężczyzn, ich średnia wieku wyniosła 39 lat. Nie są to więc "starsi panowie", jak nieraz można przeczytać czy usłyszeć. Jeśli chodzi o ich status społeczny, są to osoby dobrze sytuowane, najczęściej prowadzące własne biznesy lub zajmujące dobre stanowiska. Można określić, iż są to mężczyźni na przysłowiowym "poziomie", czyli: wykształceni, kulturalni, elokwentni, bardzo dobrzy rozmówcy. Oczywiście mówię to na podstawie moich rozmówców. Z tego co zauważyłam, dużą część sponsorów stanowią osoby, ogólnie ujmując zagubione, charakteryzujące się poczuciem znudzenia codziennością.