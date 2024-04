Wciąż jest krytykowana. Tak odpowiedziała hejterom

Dominika Clarke wraz z mężem posiadają 11 dzieci, czworo z nich to wcześniaki, które wymagają szczególnej uwagi i opieki. Kobieta dzielnie sobie radzi z wyzwaniami życia codziennego i podejmuje wraz z mężem odważne decyzje. Niedawno cała rodzina przeprowadziła się do Tajlandii, czego świadkami mogli być instagramowi obserwatorzy.

Małżeństwu Clarke kibicuje wielu internautów. Niestety w sieci nie brakuje też hejterów, o czym przekonała się sama Dominika. Kobieta postanowiła zabrać głos i zwrócić się do osób, które krytykują każdy jej krok.

Dominika Clarke przyznała, że opieka nad wcześniakami-czworaczkami nie jest najprostszym zadaniem. W każdej sytuacji stara się jednak myśleć pozytywnie i widzieć jej dobre strony. Jak dodała, bardzo rzadko decyduje się na pokazywanie tych chwil słabości, co spotyka się z negatywnym odbiorem przez internautów.

Następnie Dominika postanowiła zwrócić się wprost do hejterów. Poprosiła, aby pamiętali o kilku rzeczach i znaleźli w sobie nieco więcej empatii do drugiego człowieka.

