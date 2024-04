Mama pięcioraczków została oszukana. "Powiadomiłam policję"

Dominika Clarke jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Internauci uważnie śledzą proces aklimatyzacji jej rodziny w nowym miejscu. Przypomnijmy, że państwo Clarke wraz z jedenaściorgiem dzieci postanowili zamieszkać w Tajlandii.

Każdy dzień jest pełen nowych wyzwań. Ostatnio jednak spokojne życie Clarke'ów zakłóciła niemiła niespodzianka. Głos w sprawie od razu zabrała sama Dominika, apelując do internautów, aby uważali na to, na co natrafiają w sieci. Ma ku temu ważny powód.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"To jest oszustwo, bądźcie ostrożni"

Okazuje się, że ktoś bezprawnie wykorzystał wizerunek rodziny Clarke do reklamowania gier hazardowych. Na całe szczęście oszustwo zostało wykryte dość szybko. Mama pięcioraczków z Horyńca od razu zwróciła się do instagramowych obserwatorów, aby uważali na to, co widzą w sieci.

- Kochani, ja nie reklamuję żadnej gry online, ani żadnego wzbogacania się na grach hazardowych. To jest oszustwo, bądźcie ostrożni. Mój wizerunek, wizerunek moich dzieci, mojego męża został do tego wykorzystany bez mojej zgody - mówi Dominika.

Bezprawne wykorzystanie wizerunku od razu zostało zgłoszone. Na ten moment jednak nie wiadomo, jak wyglądają działania służb w tej sprawie.

- Powiadomiłam policję (...). Nie wiem, co dalej policja w tej sprawie robi. Zgłosiłam do Cyberprzestrzeni, czyli agencji zajmującej się bezpieczeństwem online (...). Jeszcze raz powtarzam: to jest oszustwo, nie dajcie się nabrać - powtarza Clarke.

