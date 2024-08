Wciśnij do dziur w ziemi. Nornice uciekną w popłochu

Nornice to niewielkie gryzonie, mogą stanowić spory problem dla ogrodników i rolników. Choć niepozorne, potrafią wyrządzić duże szkody w ogrodach, na trawnikach, w sadach czy na polach uprawnych.

Nornice, jak większość gryzoni, mają wyostrzony zmysł węchu, co można wykorzystać w walce z nimi. W przeciwieństwie do chemicznych środków, które mogą szkodzić glebie i roślinom, naturalne metody odstraszania bazują na zapachach, które dla nornic są wyjątkowo nieprzyjemne.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na odstraszenie tych gryzoni jest zastosowanie liści orzecha włoskiego. Zawierają one substancje, które odstraszają nornice, sprawiając, że te opuszczają swoje nory i przenoszą się w inne miejsce. Wystarczy zebrać liście i wsadzić je do nory nornicy, aby szybko zauważyć efekty.

Pomoże również cynamon. Jego zapach jest dla nornic nie do zniesienia, co czyni go skutecznym środkiem odstraszającym. Dodatkowo, cynamon ma właściwości grzybobójcze, więc jego użycie może przynieść podwójne korzyści – odstraszenie nornic oraz ochrona przed grzybami.