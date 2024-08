Wciśnij w odpływ. Po chwili się odetka

Odpływ w brodziku się zatkał? Zanim sięgniesz po udrażniacz do rur, wypróbuj patent z popularnym kosmetykiem. Wystarczy, że zaaplikujesz go bezpośrednio do odpływu, a po kilkunastu minutach woda spłynie do rur.

Mydło, szampon, odżywka, peeling, włosy — wszystko to trafia do odpływu łazienkowego. Trzeba go regularnie czyścić. Jeśli tak nie jest, może się zatkać. W takiej sytuacji większość z nas sięga po udrażniacz do rur. To tanie, skuteczne i zarazem niebezpieczne rozwiązanie. W preparacie znajduje się wiele silnych substancji chemicznych, które w kontakcie ze skórą mogą wywołać dotkliwie poparzenie.

Wciśnij do odpływu. Pożegnasz zatkany odpływ

Zatkany odpływ nie zawsze wiąże się z koniecznością wezwania hydraulika. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Istnieje wiele metod na to, żeby odetkać odpływ. Coraz większą popularnością cieszą się domowe sposoby, które bazują na prostych, bezpiecznych i ogólnodostępnych składnikach.

Jest jednak jeszcze jeden sposób, który poradzi sobie nawet z najbardziej zapchanym odpływem. Preparat rozpuści resztki kosmetyków, a nawet włosy. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą najprawdopodobniej masz już w swojej łazience. Chodzi o krem do depilacji. W kosmetyku znajduje się wysokie stężenie kwasu tioglikolowego, który usunie wszelkie zanieczyszczenia. Wystarczy, że wciśniesz łyżkę kremu do odpływu i poczekasz 5 minut.

Po 5 minutach wlej do niego szklankę wrzącej wody. Usłyszysz charakterystyczne syczenie. To całkowicie naturalne zjawisko wynikające z aktywności substancji chemicznej. Mieszankę pozostaw jeszcze na 10 minut, a po tym czasie wlej do odpływu zimną wodę. Zapchany odpływ będzie już tylko wspomnieniem.

Wrzuć do zlewu. Odpływ znów będzie drożny

Aspiryna to jeden z leków, który większość z nas ma w swoim domu. Stosujemy ją przy pierwszych objawach przeziębienia czy grypy. Okazuje się, że przyda się nie tylko w domowej apteczce, ale też w łazience czy kuchni. Wystarczy wrzucić dwie tabletki do zatkanego odpływu, zalać je wrzątkiem i odczekać kwadrans. Zawarty w niej kwas acetylosalicylowy z łatwością usunie resztki jedzenia, włosów czy tłuszcz.

