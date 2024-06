Wrzuć dwie tabletki. Wyżrą z odpływu wszystko, co zalega

Włosy, resztki martwego naskórka, peeling, odżywka — to tylko kilka produktów, które każdego dnia trafiają do odpływu w brodziku. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do zatkania. Jak odetkać brodzik bez udrażniacza? Potrzebujesz jednego produktu, który kupisz w każdej aptece.

Zatkany odpływ w brodziku to powszechny problem, który pojawia się w wielu domach. Każdego dnia zbierają się w nim dziesiątki zanieczyszczeń, takich jak włosy, resztki martwego naskórka, maski, odżywki czy peelingi. Większość kosmetyków pielęgnacyjnych bazuje na olejach, które odżywiają skórę i… oblepiają rury.

Odpływ wymaga regularnego czyszczenia. Jeśli tego nie robisz, może dojść do zatkania. Jak odetkać odpływ w prysznicu domowym sposobem? Potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą kupisz w każdej aptece.

Wrzuć dwie tabletki do odpływu. Woda od razu zejdzie

Po długim i wyczerpującym dniu prysznic zamienia się w małe domowe spa. Przeprowadzamy w nim wiele zabiegów pielęgnacyjnych. W składzie większości kosmetyków znajdują się masła i oleje, m.in. masło shea, olej kokosowy czy olej ze słodkich migdałów. To właśnie one sprawiają, że skóra jest miękka i gładka.

Masła i oleje osadzają się w rurach i odpływie, podobnie jak włosy czy resztki martwego naskórka. Zdarza się, że w trakcie kapeli woda nie chce spłynąć. To znak, że doszło do zatkania. Jak odetkać odpływ w brodziku? Włóż rękawiczki i wyciągnij filtr. Oczyść go z resztek włosów i zanieczyszczeń. Wrzuć go do gorącej wody z dodatkiem sody oczyszczonej, aby pozbyć się z niego bakterii. Wyciągnij po 5 minutach i osusz ręcznikiem papierowym.

Po dokładnym wyczyszczeniu filtra czas na odetkanie odpływu. Jak to zrobić? Zapomnij o popularnym udrażniaczu do rur. Sięgnij po produkt, który kupisz w każdej aptece. Tym produktem jest aspiryna. Wrzuć dwie tabletki do odpływu i zalej je litrem wrzącej wody.

Z odpływu zacznie wydobywać się piana, a po kilku minutach usłyszysz charakterystyczne bulgotanie. To znak, że mieszanka działa. Kwas askorbinowy połączony z acetylosalicylowym rozpuści wszelkie zanieczyszczenia w mniej niż kwadrans. Po 15 minutach odpływ powinien być już drożny. Zabieg powtarzaj dwa razy w miesiącu, a zapomnisz o zatkanym odpływie.

Kupisz je w każdym sklepie. Kosztują mniej niż 10 zł

To tylko jeden z tanich, bezpiecznych i ekologicznych sposobów na odetkanie odpływu. Ten patent można stosować zarówno przy odpływie łazienkowym, jak i kuchennym. Jest jednak jeszcze jeden produkt, który ci w tym pomoże. To tabletki do protez. Wrzuć je do odpływu i zalej je wrzątkiem. Odczekaj 15 minut. Po kwadransie wlej do odpływu zimną wodę. Od razu stanie się drożny.

Tabletki do protez bazują na sodzie oczyszczonej i kwasku cytrynowym. Oba składniki wchodzą ze sobą w silną reakcję chemiczną. Połączone z gorącą wodą rozpuszczą włosy i resztki kosmetyków, a także pozbędą się kamienia. Z powodzeniem możesz używać ich do wyczyszczenia zmywarki, pralki czy piekarnika.

