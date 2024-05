Patent hydraulików. Wlej do zlewu i poczekaj

Zlewy nie zapychają się z dnia na dzień. Zazwyczaj jest to wynik długotrwałego zaniedbania. Najczęstsze przyczyny to resztki jedzenia, tłuszcz, włosy, drobne przedmioty oraz środki higieniczne, takie jak waciki kosmetyczne. Aby tego uniknąć, warto na co dzień dbać, by te elementy nie trafiały do odpływu. Co jednak zrobić, gdy zlew już jest zatkany?

Zatkanie zlewu jest łatwe do zauważenia – woda przestaje spływać, w rurach słychać bulgotanie, a z odpływu wydobywa się nieprzyjemny zapach. Zamiast od razu sięgać po popularne chemiczne środki, warto wypróbować mniej inwazyjne metody. Są one zdecydowanie bardziej ekologiczne i bezpieczne dla środowiska.

Jak szybko odetkać zlew?

Domowy udrażniacz do zlewu można łatwo przygotować z octu i sody oczyszczonej, które większość z nas ma w domu. Jak to zrobić? Wymieszaj 500 ml octu z czterema łyżkami sody oczyszczonej. Miksturę należy natychmiast wlać do odpływu, ponieważ soda i ocet wchodzą w reakcję chemiczną. Następnie zagotuj około 1,5 litra wody i wlej wrzątek do odpływu. Ta mieszanka powinna usunąć zalegające resztki.

Alternatywą może być kwasek cytrynowy. Wystarczy wsypać dwa małe opakowania kwasku do odpływu i zalać je gorącą wodą. Kwasek cytrynowy rozpuści zalegające resztki jedzenia czy tłuszczu.

Mechaniczne odtykanie zlewu

Jeżeli domowe sposoby nie przynoszą oczekiwanego efektu, konieczne może być czyszczenie mechaniczne. Najlepiej zacząć od najprostszych rozwiązań, takich jak gumowa przepychaczka, która może pomóc w usunięciu nadmiaru stojącej wody. Przepychając, pamiętaj, aby jedną ręką zatykać otwór przelewowy.

Gdy przepychaczka nie wystarcza, warto sięgnąć po większe narzędzie – spiralę kanalizacyjną. Można ją kupić w sklepach z artykułami budowlanymi, na dziale hydraulicznym. Spirala powinna być wprowadzona do odsłoniętego syfonu i poruszana posuwistym ruchem, aby udrożnić rurę. Do tego zabiegu potrzebne są dwie osoby: jedna trzyma spiralę, a druga wprowadza ją do instalacji.

