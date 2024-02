Nie zdążyła przeżyć żałoby. Mówi, co zostawił po sobie mąż

"Sposób, w jaki ta kamienica została przejęta, jest szokujący. Wszystko odbyło się bez udziału miasta. W 2014 r. jedna z firm (...) złożyła do wspólnoty wniosek o zamurowanie piwnicy kamienicy, w której znajduje się centrum naszego teatru. (...) Mój ojciec, będąc honorowym człowiekiem, zaczął się buntować, mówić głośno, że to jest niesprawiedliwe" – wspominał Kajetan Kamiński w ostatnim wywiadzie udzielonym wprost.pl.

"On zostawił tutaj siebie, swój kręgosłup moralny, swoje poczucie sprawiedliwości, pasji, umiłowania i walki. Zostawił swoją miłość do Warszawy i do widzów, mówił: ‘Tyle jest na świecie trosk, a my zapalamy słońce’" – podsumowała Sieńczyłło w rozmowie z wprost.pl.