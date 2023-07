Zakochał się, gdy miał żonę. Nie każdy wie, kim była

Znalazł wielką miłość po ślubie z inną kobietą

Emilian Kamiński dopiero po latach zakochał się w Justynie Sieńczyłło, którą poznał na planie filmu "Szaleństwa Panny Ewy". Wtedy ona miała zaledwie 15 lat, a on 30. Ponownie spotkali się po 10 latach. - On mnie zauważył i do dziś upiera się, że zapamiętał moje oczy. Drugi raz spotkaliśmy się już po 10 latach w sztuce "Na szkle malowane", reżyserowanej przez Krystynę Jandę. Podczas prób coś już zaiskrzyło - mówiła Justyna Sieńczyłło w wywiadzie dla "Super Expressu".