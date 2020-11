Wdowy konsekrowane. "Poślubiają" Jezusa po śmierci małżonków

Wdowy konsekrowane to kobiety, które po śmierci męża oddają życie Bogu i służbie Kościołowi – tak jak robią to dziewice konsekrowane. "Już na początku II wieku młode dziewczęta i owdowiałe mężatki ślubowały, że nie wyjdą za mąż i poświęcały się modlitwie oraz dziełom charytatywnym" – można było przeczytać jakiś czas temu na portalu Deon.pl.

Wdowy konsekrowane

"Wdowieństwo stanowi bolesne rozdarcie w projekcie życia kobiety. Czasem może go ona doświadczać jako prawdziwego unicestwienia. Ale to właśnie tam może ją dosięgnąć i spotkać Bóg, który nie odbiera nam niczego ani nikogo, jak tylko po to, by nas jeszcze hojniej obdarować. W ten sposób Bóg wzywa ją do przekroczenia śmierci mocą wiary, aby w swoim rozdartym istnieniu mogła przyjąć Zmartwychwstałego Chrystusa" – czytamy na stronie Konsekrowane.org.