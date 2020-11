Mocny protest przed Europarlamentem. Kobiety stanęły w "zakrwawionych"sukniach

Strajk kobiet w Brukseli

"Europa stoi murem za Polkami", "Solidaryzujemy się z kobietami w Polsce i na świecie" – komentowali strajk eurodeputowani. Hiszpańska polityk Iratxe Garcia Perez dodała: "Zebraliśmy się, by wesprzeć Polki. Nie jesteście same! Kontynuujemy walkę o wasze fundamentalne prawa. Nasze poświęcenie i solidarność obejmują cały świat. Razem jesteśmy niepokonane".

- To całkowicie niedopuszczalne, by w XXI wieku prawa kobiet były atakowane – mówiła wspomniana już Garcia Perez. – Musimy wesprzeć kobiety w Polsce i powiedzieć "nie". Nie możemy się zgodzić, by nasze córki miały mniejsze prawa niż my same. Sylwia Spurek zwróciła uwagę, że po raz kolejny w Parlamencie Europejskim trzeba dyskutować o polskim rządzie.