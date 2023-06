Wdzięczyła się w stroju kąpielowym. Liczyła na inną rekcję męża

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają już za sobą tzw. porcelanową rocznicę ślubu. Z tej okazji aktorka wrzuciła do sieci filmik utrzymany w zabawnym, ironicznym i charakterystycznym dla pary tonie. Wracając do roku 2003, wspominają czasy pierwszej fascynacji i z przymrużeniem oka kontrastują z obecnym stanem. To wywołało lawinę komentarzy i anegdot związanych z życiem par z wieloletnim stażem. Uwagę obserwatorów zwrócił także strój Koroniewskiej, a dokładnie trzy różne modele z odważnymi wstawkami.