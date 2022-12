Wear&Share, czyli jak sprzątać szafę ekologicznie?

Moda jest częścią każdego z nas. Lubimy utożsamiać się z nią, podążać za trendami i wymyślać nowe stylizacje. Możemy jednak robić to bardziej świadomie. Na początek warto zacząć od kupowania ubrań dobrej jakości, podchodząc do zakupów z rozsądkiem. Sprawiając sobie ubrania wykonane z wysokogatunkowych materiałów, będziesz cieszyć się nimi dłużej, a do ekoobiegu nie trafią kolejne niechciane rzeczy. Drugi krok to pozbywanie się ubrań w mądry sposób. Możesz oddać je bliskim lub przyjaciółkom, zorganizować w okolicy akcję wymiany ubrań, sprzedać je na portalach z rzeczami z drugiej ręki albo oddać i dodatkowo przysłużyć się planecie. Tę ostatnią metodę promuje marka Answear pod hasłem Wear&Share. Biorąc udział w tej wyjątkowej akcji, nie tylko uwolnisz garderobę od starych, nienoszonych ciuchów, ale także sprawisz, że w okolicy pojawi się więcej drzew.