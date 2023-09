Weekendowy horoskop miłosny – 15-17 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – weekendowy horoskop miłosny 15-17.09.2023

Bliźnięta prawdopodobnie przypadkiem zaplątały się w relację, która nie do końca im odpowiada. Albo po prostu zdążyły zmienić zdanie, ponieważ zodiakalne Bliźnięta należą do znaków zmiennych i kapryśnych. Ten weekend spędzą głównie na unikaniu i zniechęcaniu kogoś, na kogo zaloty już dawno straciły ochotę. Gwiazdy ostrzegają, że to niedojrzała praktyka i może przynieść więcej złego niż dobrego.